L'Inter brucia il Napoli per Khalaili: c'è il sì del giocatore, in settimana si può chiudere con l'USG

I nerazzurri hanno l'accordo con il giocatore, l'Union Saint Gilloise chiede 25 milioni: l’operazione potrebbe definirsi già nei prossimi giorni

A distanza di poco più di otto mesi, Anan Khalaili è passato dall’essere un avversario dell’Inter in Champions League a un possibile nuovo rinforzo per la prossima stagione. Era il 21 ottobre quando l’esterno israeliano dell’Union Saint-Gilloise affrontò i nerazzurri nel match del Lotto Park, terminato con una netta vittoria dell’Inter per 4-0. In quella gara, nonostante il risultato, il classe 2004 aveva comunque mostrato qualità interessanti: accelerazioni sulla fascia, capacità di saltare l’uomo e cross pericolosi, confermati anche nelle precedenti apparizioni con la nazionale israeliana.

Proprio queste caratteristiche hanno convinto la dirigenza nerazzurra a puntare su di lui come possibile erede di Denzel Dumfries. Dopo aver già trovato un’intesa con il giocatore per un contratto quinquennale, l’Inter è ora al lavoro per definire l’accordo con il club belga. L’Union Saint-Gilloise, che lo aveva acquistato dal Maccabi Haifa per circa 7 milioni, punta a una plusvalenza importante e valuta il cartellino intorno ai 25 milioni di euro bonus inclusi.

Il giocatore ha già espresso gradimento per il trasferimento a Milano e spinge per chiudere rapidamente la trattativa, attratto dall’idea di vestire la maglia nerazzurra e giocare in Serie A. In assenza di sorprese, l’operazione potrebbe definirsi già nei prossimi giorni, scrive La Gazzetta dello Sport.