Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

L'Inter brucia il Napoli per Khalaili: c'è il sì del giocatore, in settimana si può chiudere con l'USG

L'Inter brucia il Napoli per Khalaili: c'è il sì del giocatore, in settimana si può chiudere con l'USG TUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Serra
Niccolò Righi
autore
Niccolò Righi
Oggi alle 08:15Serie A
I nerazzurri hanno l'accordo con il giocatore, l'Union Saint Gilloise chiede 25 milioni: l’operazione potrebbe definirsi già nei prossimi giorni

A distanza di poco più di otto mesi, Anan Khalaili è passato dall’essere un avversario dell’Inter in Champions League a un possibile nuovo rinforzo per la prossima stagione. Era il 21 ottobre quando l’esterno israeliano dell’Union Saint-Gilloise affrontò i nerazzurri nel match del Lotto Park, terminato con una netta vittoria dell’Inter per 4-0. In quella gara, nonostante il risultato, il classe 2004 aveva comunque mostrato qualità interessanti: accelerazioni sulla fascia, capacità di saltare l’uomo e cross pericolosi, confermati anche nelle precedenti apparizioni con la nazionale israeliana.

Proprio queste caratteristiche hanno convinto la dirigenza nerazzurra a puntare su di lui come possibile erede di Denzel Dumfries. Dopo aver già trovato un’intesa con il giocatore per un contratto quinquennale, l’Inter è ora al lavoro per definire l’accordo con il club belga. L’Union Saint-Gilloise, che lo aveva acquistato dal Maccabi Haifa per circa 7 milioni, punta a una plusvalenza importante e valuta il cartellino intorno ai 25 milioni di euro bonus inclusi.

Il giocatore ha già espresso gradimento per il trasferimento a Milano e spinge per chiudere rapidamente la trattativa, attratto dall’idea di vestire la maglia nerazzurra e giocare in Serie A. In assenza di sorprese, l’operazione potrebbe definirsi già nei prossimi giorni, scrive La Gazzetta dello Sport.

Articoli correlati
Inter pronta all’affondo decisivo su Khalaili. Ed è sfida al Como per Chalobah Inter pronta all’affondo decisivo su Khalaili. Ed è sfida al Como per Chalobah
Inter, si avvicina Khalaili: c'è il sì del giocatore, ora serve l'intesa con l'Union... Inter, si avvicina Khalaili: c'è il sì del giocatore, ora serve l'intesa con l'Union Saint-Gilloise
Inter, sprint per Khalaili: sorpasso sul Napoli e offerta in arrivo. Novità su Chalobah... Inter, sprint per Khalaili: sorpasso sul Napoli e offerta in arrivo. Novità su Chalobah
Altre notizie Serie A
Olanda, De Roon: "Non mi sono ancora ripreso. Eravamo convinti di poter vincere il... Olanda, De Roon: "Non mi sono ancora ripreso. Eravamo convinti di poter vincere il Mondiale"
Italia, Conte resta in attesa: la panchina azzurra è la priorità, ma Mancini è avanti... Italia, Conte resta in attesa: la panchina azzurra è la priorità, ma Mancini è avanti
Dybala-Roma: ora ci siamo. La prossima settimana sarà quella dell'ufficialità del... Dybala-Roma: ora ci siamo. La prossima settimana sarà quella dell'ufficialità del rinnovo
Napoli beffato dal Milan e (forse) dall'Inter: Manna prima di comprare deve alleggerire... Napoli beffato dal Milan e (forse) dall'Inter: Manna prima di comprare deve alleggerire la rosa
Montipò ancora in Serie A? Previsto un incontro tra gli agenti del portiere e il... Montipò ancora in Serie A? Previsto un incontro tra gli agenti del portiere e il Monza
Thuram in uscita, ma la Juventus vuole 50 milioni. Sondaggi da Premier, Turchia e... Thuram in uscita, ma la Juventus vuole 50 milioni. Sondaggi da Premier, Turchia e PSG
Juan Jesus, la lettera d'addio al Napoli: "Arrivai da calciatore finito, vado via... Juan Jesus, la lettera d'addio al Napoli: "Arrivai da calciatore finito, vado via da vincitore"
L'ex Reja vota Allegri: "Scelta migliore per il Napoli. È un 'risultatista'? Mi vien... L'ex Reja vota Allegri: "Scelta migliore per il Napoli. È un 'risultatista'? Mi vien da ridere..."
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Inter, pronto l’assalto decisivo per Khalaili. Per Chalobah è sfida al Como. Milan, il secondo colpo è Gila. Per Leao serve un’offerta da almeno 60 milioni. Juventus, rispunta l’ipotesi Goretzka
Primo piano
Immagine top news n.0 America protagonista, 7 europee in corsa. Da dove arrivano le sedici regine del Mondiale
Immagine top news n.1 Milan, svolta Modric: Cardinale vuole ripartire da lui, Amorim lo chiama, il croato verso il sì
Immagine top news n.2 Mondiali 2026, definito il quadro degli ottavi: spiccano Portogallo-Spagna e Brasile-Norvegia
Immagine top news n.3 La Colombia domina ma vince 1-0 contro il Ghana: il gol di Arias chiude i sedicesimi del torneo
Immagine top news n.4 Lazio, a inizio settimana la definizione di Gila al Milan: quanto incasserà Lotito
Immagine top news n.5 L'Argentina rischia e soffre contro Capo Verde. Alla fine arriva El Cuti Romero
Immagine top news n.6 Finalmente Allegri: il Napoli annuncia il nuovo allenatore. E ora può pensare al mercato
Immagine top news n.7 18 milioni al Sassuolo e Muharemovic torna alla Juve: Carnevali sponsor dell'operazione
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Milan e Inter piombano su Gila e Khalaili. Perché il Napoli non ha chiuso? Il punto di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Finalmente Allegri: ecco come cambierà il Napoli col nuovo tecnico
Immagine news podcast n.2 Inter pronta allo sprint. Tutti i nomi in difesa: Khalaili il preferito per il post Dumfries
Immagine news podcast n.3 Tonali e quelle parole di De Zerbi per battere la concorrenza di City e Arsenal. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Tutto quello che è cambiato in un'incredibile estate per gli allenatori in Italia
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Milan, Leao-Goncalo Ramos può essere la coppia a sorpresa? Il parere degli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Napoli, De Paola: "Allegri spero che nei prossimi 3 anni dimostri qualcosa e vinca"
Immagine news Serie A n.3 Napoli, Massimo Orlando: "Allegri deve lottare per lo Scudetto, ma lui dirà..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Italia, Conte resta in attesa: la panchina azzurra è la priorità, ma Mancini è avanti
Immagine news Serie A n.2 Dybala-Roma: ora ci siamo. La prossima settimana sarà quella dell'ufficialità del rinnovo
Immagine news Serie A n.3 Napoli beffato dal Milan e (forse) dall'Inter: Manna prima di comprare deve alleggerire la rosa
Immagine news Serie A n.4 Montipò ancora in Serie A? Previsto un incontro tra gli agenti del portiere e il Monza
Immagine news Serie A n.5 Thuram in uscita, ma la Juventus vuole 50 milioni. Sondaggi da Premier, Turchia e PSG
Immagine news Serie A n.6 Juan Jesus, la lettera d'addio al Napoli: "Arrivai da calciatore finito, vado via da vincitore"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Cremonese, Giampaolo studia per tornare in Serie A: in difesa l'obiettivo è Fellipe Jack
Immagine news Serie B n.2 Serie B 2026/2027, il punto sulle panchine: solo Catanzaro ed Empoli senza allenatore
Immagine news Serie B n.3 Cremonese, pressing su Fellipe Jack per la difesa
Immagine news Serie B n.4 Padova su Pietro Pellegri. L'Empoli non lo ha riscattato dal Torino causa infortunio
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia, nel mirino c'è Gabellini. Il capitano del Torino Primavera ha segnato 14 gol
Immagine news Serie B n.6 Mantova, a un passo Spinaccè dall'Inter. Ha debuttato contro il Venezia a dicembre
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: a Catania inizia l'era Emilio Longo
Immagine news Serie C n.2 Union Brescia, annunciato il nuovo direttore generale: è Mauro Pederzoli
Immagine news Serie C n.3 Spezia, Turati può portare Di Paolo. Per la fascia piace anche Puzone
Immagine news Serie C n.4 Atalanta, scatto per Nicola Beati: può essere il nuovo allenatore dell'Under 23
Immagine news Serie C n.5 Foggia, Casillo: "Abbiamo una seconda opportunità. Vogliamo un club stabile, Auteri scelta convinta"
Immagine news Serie C n.6 Pescara, doppia pista di mercato dalla Serie B per Davide Bettella
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Argentina-Capo Verde, Messi e compagni a caccia della quarta vittoria consecutiva
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Portogallo-Croazia
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Spagna-Austria, Roja favorita ma gli austriaci sognano l'impresa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 La Roma Femminile saluta Rossettini con una clausola contrattuale. Ora, si lavora per il futuro
Immagine news Calcio femminile n.2 Rinforzo in attacco per la Ternana Women: dal Saint-Etienne arriva Sofie Thrane Hornemann
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, si complica la strada per Piovani. Spunta il nome di Stefano Sottili
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women 2026/2027, il punto sulle panchine: Sassarini all'Inter, Guerrero alla Juve
Immagine news Calcio femminile n.5 La panchina della Juve parlerà spagnolo: Isaac Guerrero è il nuovo tecnico delle Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma, dopo solo un anno si interrompe il rapporto con Rossettini
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Il bomber girovago che tutti hanno amato: la storia di Aldo Serena Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 E se fosse il Mondiale della grande sorpresa finale?
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 4 luglio 1983, Udine protesta in piazza contro la Federazione. "Zico o Austria"
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, l'analisi su Matteo Dagasso del Venezia
Newsticker
06:45 Coppa del mondo: la guida agli ottavi di finale
03/07 Dal monopolio tv allo streaming partecipativo, in Brasile la «rivoluzione Cazé»
03/07 Svizzera agli ottavi. Spagna e Portogallo vincono e si danno appuntamento a Dallas
02/07 L’undicesimo Stato americano in Serie A: il Frosinone passa al fondo Clara Vista
02/07 Belgio e Stati Uniti volano agli ottavi e si sfideranno a Seattle