Ufficiale Roma, dopo solo un anno si interrompe il rapporto con Rossettini

Il giovane tecnico chiude la sua avventura in giallorosso con uno Scudetto e una Coppa Italia in bacheca.

Come era nell'aria già da qualche settimana l'avventura di Luca Rossettini sulla panchina della formazione femminile della Roma si chiude in anticipo dopo una stagione in cui ha portato a casa due trofei importanti come lo Scudetto e la Coppa Italia. Questo il comunicato del club:

"L’AS Roma comunica che il rapporto con Luca Rossettini è terminato.

Il Club desidera ringraziare il tecnico per l’impegno, la dedizione e la professionalità dimostrati nel corso del suo periodo alla guida delle giallorosse, coronati dai successi in campionato e in Coppa Italia, augurandogli il meglio per il prosieguo della sua carriera professionale.

Seguiranno aggiornamenti sulla nuova guida tecnica della squadra".