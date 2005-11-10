Napoli, svelata la data di presentazione di Allegri. E come location ADL sceglie il Teatro San Carlo

Nella giornata di ieri il Napoli ha finalmente ufficializzato l'arrivo di Massimiliano Allegri sulla propria panchina, ponendo fine a un'attesa durata oltre un mese dopo la separazione da Antonio Conte. L'annuncio è arrivato attraverso un breve messaggio pubblicato dal presidente Aurelio De Laurentiis sui social, dando il via a una nuova fase del progetto tecnico azzurro. L'allenatore livornese ha firmato un contratto triennale con scadenza nel 2029 e guiderà una squadra ritenuta già competitiva per puntare ai massimi obiettivi in Italia e in Europa.

Come riferisce il Corriere dello Sport, la presentazione ufficiale è fissata per il 14 luglio al Teatro di San Carlo, una cornice prestigiosa scelta per accogliere il nuovo tecnico. Nello stesso giorno prenderà il via anche il raduno della squadra a Castel Volturno, con l'inizio della preparazione estiva.

Per Allegri si tratta di un approdo sfiorato già dodici mesi fa, quando il Napoli aveva preso in considerazione il suo nome prima della permanenza di Conte. Questa volta, invece, l'accordo è stato raggiunto e il tecnico inaugurerà una nuova era in coincidenza con una stagione speciale, quella del centenario. Insieme ad Allegri arriverà anche il suo storico staff, composto dal vice Marco Landucci, dal preparatore atletico Simone Folletti, dal preparatore dei portieri Claudio Borri e dai collaboratori Francesco Magnanelli e, con ogni probabilità, anche Maran.