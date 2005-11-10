Inter, futuro in Germania per Bisseck? Il Bayern Monaco ha avviato i primi contatti con l'entourage

Il futuro di Yann Bisseck continua a essere al centro delle indiscrezioni di mercato. Dopo le voci circolate nelle scorse settimane, dalla Germania arrivano nuovi aggiornamenti sull'interesse del Bayern Monaco per il difensore dell'Inter.

Secondo quanto riferito da Sport Bild, il club bavarese avrebbe effettuato i primi sondaggi per capire quale possa essere la valutazione del centrale nerazzurro. Il Bayern, infatti, starebbe valutando l'inserimento di altri giocatori tedeschi in rosa e considera Bisseck un profilo particolarmente interessante in ottica futura.

Dall'entourage del giocatore sarebbero arrivati segnali positivi riguardo a un possibile approdo a Monaco di Baviera. Al momento, però, non risultano offerte ufficiali presentate all'Inter e un'eventuale operazione sarebbe legata alle uscite nel reparto difensivo del Bayern, che dovrebbe prima liberare spazio in rosa.