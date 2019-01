Inter-Icardi, prossima settimana summit per il rinnovo. Perez sullo sfondo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La prossima settimana, scrive il 'Corriere dello Sport', ci sarà un incontro tra la dirigenza dell'Inter e la moglie-agente di Mauro Icardi, Wanda Nara. Si proverà a ricucire il rapporto dopo il botta e risposta pubblico a ridosso di Capodanno e si proverà, soprattutto, a trovare la quadra su una trattativa per il rinnovo del contratto che va avanti da mesi. E che vede le due parti ancora distanti.

Wanda Nara negli ultimi colloqui è stata piuttosto chiara: chiede 8 milioni di euro netti a stagione di parte fissa. L'Inter fino a questo momento s'è spinta fino a 6 mln e i prossimi faccia a faccia serviranno proprio a colmare questo gap. Non è scontato che ciò accada, anche perché sullo sfondo c'è il forte interesse del Real Madrid, l'unica meta alternativa all'Inter davvero allettante per Icardi. In caso di mancato rinnovo, in estate si attiverebbe una clausola da 110 milioni di euro che Florentino Perez non faticherebbe a pagare.