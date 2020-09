Inter, il Barcellona chiede un indennizzo per Vidal: non è ancora il momento del via libera

Il Barcellona non vuole lasciare partire Arturo Vidal senza un indennizzo, anche simbolico, che dovrà pagare l'Inter. Un problema che allunga i tempi del ritorno in Italia del cileno visto che Marotta, ha fatto ampiamente capire che l'operazione è possibile solo senza esborsi per il cartellino dell'ex Juventus. Di questo hanno parlato ieri in un breve summit ad Appiano Gentile, il tecnico Conte e il ds Ausilio, con il nodo di fondo per le altre operazioni che resta lo stesso: nuovi acquisti saranno possibili solo in caso di cessioni visto che al momento, in rosa, i giocatori presenti sono già 33, decisamente troppi. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.