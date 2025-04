Inter, il programma della vigilia col Barcellona. Nessun disagio previsto per il blackout

Attesissima vigilia di Champions League per l'Inter di Simone Inzaghi che domani sera sarà di scena a Barcellona per l'andata delle semifinali della competizione, in attesa del ritorno di San Siro. In attesa di accertare le cause, intanto, è da segnalare un ritorno alla normalità in tutta la Spagna dopo il black out che ha colpito il Paese nella giornata di ieri. Nessun rischio o inconveniente previsto, dunque, per il gruppo nerazzurro dopo i dubbi in merito di ieri.

Il programma odierno si apre con l'allenamento di rifinitura degli uomini di Flick alla Ciutat Esportiva Joan Gamper: appuntamento alle ore 11, con successiva conferenza stampa del tecnico tedesco e di un giocatore blaugrana nella enorme sala stampa dell'impianto catalano. Microfoni accesi dalle ore 13, con l'evento che potrà essere seguito con la diretta testuale di TMW.

Per quanto riguarda l'Inter, invece, allenamento di rifinitura ad Appiano Gentile a partire dalle ore 12, nel quale si capirà qualcosa di più anche sulle condizioni di Marcus Thuram. La squadra quindi partirà dopo pranzo da Linate con destinazione Barcellona, col tecnico Simone Inzaghi accompagnato da un giocatore della rosa che parlerà alle ore 19.15 in conferenza stampa dall'Estadi Olimpic Lluis Companys, sede dell'incontro di domani sera.