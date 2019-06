Inter, in settimana incontro per Dzeko: il bosniaco valutato 10-12 milioni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ultime di mercato riguardanti il futuro di Edin Dzeko, svelate dalla redazione sportiva di Sky: tra Inter e Roma probabile incontro in settimana per il bosniaco, che ha una valutazione tra i 10 e i 12 milioni. Per l'attaccante bosniaco pronto un triennale in nerazzurro, manca solo la stretta finale, che potrebbe dunque arrivare proprio nel giro di qualche giorno.