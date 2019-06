Inter, incontro con gli agenti di Bale: il gallese può partire in prestito

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gareth Bale resta una bellissima suggestione in casa Inter. Come riporta Sportmediaset, nei giorni scorsi gli agenti dell'esterno d'attacco del Real Madrid avrebbero infatti incontrato la dirigenza nerazzurra. Una chiacchierata informale, una richiesta di informazioni per capire la fattibilità di un'operazione prestigiosa quanto complicata. Il gallese è in uscita dai blancos, che potrebbero essere disposti anche a lasciarlo partire con la formula del prestito per liberarsi del suo alto ingaggio.