Inter, Inzaghi: "Problemi con Calhanoglu e Barella, speriamo che non sia nulla di grave"

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro il Monza: "Siamo molto arrabbiati perché c'è stato un errore dell'arbitro sul gol di Acerbi, dopo cinque anni di VAR è stato fischiato un fallo in cui ci sono due giocatori del Monza che inciampano tra di loro. Sarebbe stato il 3-1 e la partita sarebbe stata vinta da noi: ora siamo qui a parlare di un pareggio che deriva da un grave errore. Il VAR c'è da cinque anni, quindi si deve aspettare e poi vedere: probabilmente avremmo vinto. C'è tanto rammarico, sapevamo che avremmo trovato una squadra ben organizzata. Con Calhanoglu e Barella abbiamo avuto dei problemi, ma speriamo che non sia nulla di grave".

Che succede in trasferta?

"Rispetto a San Siro, in trasferta concediamo troppo. Dispiace perché venivamo da un ottimo momento, questo è un pareggio che ci rallenta ma che deve farci andare avanti più forti di prima: stasera siamo stati penalizzati. Abbiamo subito il primo gol a difesa schierata, dovevamo essere più bravi e attenti: c'era da difendere meglio".

Cosa cambia con questo pareggio?

"Dobbiamo andare avanti, sapendo di dover lavorare di più e meglio, recuperando tutti i giocatori al 100%. Venivamo da due vittorie importanti, ora rallentiamo con questo pareggio: il Monza ha fatto una buona gara, ma sul 3-1 l'avremmo chiusa".

Cosa dirà alla squadra?

"Dirò che bisogna guardare una partita alla volta, cercando di vincere il più possibile: purtroppo abbiamo perso punti all'inizio del campionato, adesso dobbiamo fare in modo di recuperarli, cercando di vincere partite alla nostra portata come quella di stasera".

L'uscita di Calhanoglu, Dzeko e Barella vi ha cambiati?

"Due cambi sono stati forzati, mentre quello di Dzeko no. Col Napoli i cambi ci avevano dato una grossa mano; stasera Gagliardini, Gosens e Asllani secondo me hanno fatto un'ottima partita. Siamo ad analizzare un pareggio che brucia ma che non ci rallenta perché dovremo continuare a fare punti".