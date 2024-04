Inter, Inzaghi: "Vincere 26 partite su 31 clamoroso. Restiamo concentrati"

L'Inter in rimonta vince ancora e si prende il posticipo contro l'Udinese. Dopo il jolly di Samardzic, nel primo tempo, i nerazzurri la riprendono con il penalty di Chalanoglo. In pieno recupero, il tap-in di Frattesi regala i tre punti alla squadra di Inzaghi che rimane a +14 sul Milan. Nella prossima giornata l'Inter affronterà il Cagliari e dovrà fare a meno di Lautaro e Pavard, entrambi diffidati e ammoniti questa sera.

Al termine della partita, ai microfoni di DAZN, ha parlato Simone Inzaghi. Queste le sue parole.

Come ha scelto i giocatori da mandare in campo durante la partita?

"Volevo cambiare il sistema, mettendo Sanchez dietro alle punte. Ho degli ottimi giocatori che danno tutto, indipendentemente che giochino titolari o meno, oggi ne è la testimonianza. Vincere 26 partite su 31, senza un gruppo che remi nella stessa direzione, è impossibile. Non dobbiamo guardare tabelle, bisogna ragionare partita dopo partita, a partire dal Cagliari che sicuramente ci creerà delle difficoltà".

Ti stai rendendo conto di quello che sta facendo la tua Inter?

"Fa piacere ricevere complimenti. Ho degli ottimi giocatori che seguono me e il mio staff quotidianamente, non penso che l'Inter abbia giocato bene solo quest'anno. Tre anni fa dicevano che eravamo ingiocabili, quest'anno la rosa è più valorizzata perché vincerne 26 è qualcosa di clamoroso. Abbiamo un grande seguito, oggi sembrava di stare a San Siro".

Come ti senti quando fai giocare Frattesi solo per un quarto d'ora?

"Sarebbe riduttivo parlare solo di lui, ho tanti giocatori che devono rimanere fuori. Noi allenatori dobbiamo prendere tante decisioni, Davide è stato importantissimo, si è calato alla perfezione. Vorrebbe giocare sempre ma ha trovato degli altri giocatori che mi mettono in difficoltà. Ha fatto gol importantissimi, sono molto contento di lui. Mancano ancora 40 giorni alla fine del campionato".

Quanta voglia c'è di vincere lo Scudetto nel Derby?

"Fa piacere vincere oggi, oggi non abbiamo festeggiato perché abbiamo vinto un trofeo ma perché era una partita importante che ci proietta a quello che vogliamo ottenere. Mancano 8 punti per la matematica, dobbiamo tenere alta la concentrazione".