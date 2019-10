Inter-Juventus, le formazioni ufficiali. Out Higuain e Ramsey, in Dybala

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Antonio Conte e Maurizio Sarri hanno diramato le formazioni per la sfida fra Inter-Juventus, in programma alle 20.45. Fuori Candreva nell'Inter, mentre Barella prende il posto di Vecino. Dall'altro fuori Higuain nella Juventus, ma non solo: Dybala prende il posto del Pipita, fuori anche Ramsey e dentro Bernardeschi.

Inter (3-5-2)

Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lukaku, Martinez. Allenatore: Conte.

Juventus (4-3-1-2)

Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Ronaldo, Dybala. Allenatore Sarri.