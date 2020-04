Inter, Kean nel mirino ma con riserve sul carattere. Rispunta anche Aubameyang

L'Inter resta vigile e interessata al profilo di Moise Kean che però rischia di giocarsi il potenziale ritorno in Italia oltre alla maglia della Nazionale a causa del suo comportamento. In Inghilterra è scoppiato il caos dopo che ha postato sui social delle immagini di un party organizzato con ragazze e amici nonostante i divieti del governo britannico e ora l'Everton non vede l'ora di trovare un acquirente che possa far rientrare il club dell'investimento fatto l'estate scorsa. I nerazzurri ci pensano ma con cautela, anche perché il suo eventuale acquisto al posto di Lautaro sarebbe un salto nel vuoto. Per questo motivo sta tornando di moda il nome di Pierre-Emerick Aubameyang, giocatore esperto che potrebbe lasciare l'Arsenal dopo la fine della stagione. A riportarlo è Tuttosport.