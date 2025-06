Inter, l'eventuale arrivo di Fabregas può essere la chiave anche per Nico Paz

vedi letture

Cambio in panchina all'Inter. Dopo la finale di Champions League, la seconda in tre anni, Simone Inzaghi ha deciso di lasciare la società di viale della Liberazione in quanto si è chiuso un ciclo. Termina quindi l'avventura del tecnico che ha deciso di volare in Arabia Saudita cedendo alla corte multimilionaria dell'Al-Hilal. Al suo posto dovrebbe arrivare al Como Cesc Fabregas e presto potrebbero anche delinearsi le linee guida in vista del prossimo mercato e della stagione che verrà.

La chiave per Paz

Uno degli elementi che da tempo è nel mirino nerazzurro è Nico Paz. Il fantasista argentino della formazione lariana è reduce da una grande stagione ma il Real Madrid ha il diritto di ricompra e non sarà facile trattare con il club del presidente Florentino Perez. La chiave però, riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, potrebbe essere proprio il tecnico spagnolo il quale rappresenterebbe uno sponsor importante per il giocatore per abbracciare i colori nerazzurri.

Le statistiche

I numeri di questo campionato sono stati davvero importanti per il ragazzo classe 2004. Fabregas lo ha impiegato in 35 occasioni per un totale di 2695 minuti realizzando sei reti e nove assist e contribuendo in maniera decisiva al decimo posto del Como.