Inter, Lautaro esulta: "Abbiamo studiato la Juve. È una vittoria che conta tanto, fondamentale"

La difesa della Juventus ha fatto buona guardia su di lui e non gli ha concesso spazi. Così, il capocannoniere della Serie A è rimasto a secco nella partita più importante, ma è stato ugualmente tra i protagonisti della vittoria con la Juventus. Lautaro Martinez ha commentato così il successo della squadra di Simone Inzaghi ai microfoni di Inter TV: "È una vittoria che conta tanto perché abbiamo giocato contro la squadra che ci insegue in classifica. Era importante portare questi tre punti a casa, continuiamo sulla strada giusta. Sono molto contento, queste partite servono tanto perché ti fanno crescere in tutti gli aspetti. Faccio i complimenti ai miei compagni per l'ottimo lavoro di squadra e per questi tre punti fondamentali".

"Abbiamo parlato tantissimo, abbiamo visto tanti video della Juventus e giocano tutti dietro per cercare la ripartenza. Abbiamo fatto un'ottima gara anche a livello di gioco".