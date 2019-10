© foto di www.imagephotoagency.it

Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Sassuolo: “Sono molto contento, avevamo portato la partita sul 4-1 e poi abbiamo rischiato, dobbiamo migliorare su questo. Dobbiamo continuare a crescere su questo aspetto”.

Su Lukaku: “Stiamo lavorando per continuare a conoscerci, sta conoscendo un nuovo calcio co’è successo a me in passato. Sono partite difficili, dobbiamo crescere a livello individuale. Ci stiamo conoscendo giorno per giorno per dare il meglio all’Inter. Dedico il gol a mia mamma che è sempre lì a soffrire e a supportarmi dall’Argentina”.



Sul gol segnato subito: “Segnare all’inizio è sempre importante per lavorare con maggior tranquillità. Avevamo segnato una differenza di gol ampia, peccato per i gol subiti, ma sapevamo che avevamo bisogno dei tre punti. Dobbiamo lavorare perché non succeda più”.