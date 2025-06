Inter, le prime parole di Chivu: "Porterò ambizione e passione. Voglio lottare per vincere"

vedi letture

Prime parole da allenatore dell’Inter per Cristian Chivu, da oggi ufficialmente nuovo tecnico nerazzurro: “Sono onorato per l’incarico che mi è stato affidato - ha detto l’ex difensore romeno al canale YouTube ufficiale del club -, ho la stessa passione e ambizione di quando giocavo, la trasmetterò alla nostra squadra. Dobbiamo fare quello che deve fare l’Inter: arrivare fino in fondo, arriverà a lottare per dei trofei, siamo pronti a fare tutto”.

Quali sono le sue aspettative?

“Prima di tutto dobbiamo finire questa stagione, dobbiamo avere l’ambizione e la passione che tutti noi dobbiamo avere per dei risultati. Bisogna essere efficienti ed efficaci”.

Da dove riparte?

“Da questo Mondiale per club, la stagione non è finita. Bisogna recuperare un po’ di energie mentali e andare a fare quello che una squadra come l’Inter deve fare in un campionato del mondo. Arrivare fino in fondo e provare a vincere un trofeo”.

Quanto è decisivo lavorare sullo spirito di gruppo e sul senso di appartenenza?

“Sono cose importanti, come lo sono la premura, l’ambiente, l’ambizione, la passione. Sono cose che danno fiducia e autostima, bisogna prendersele tutte per fare risultati”.

A Parma ha fatto un’impresa, cosa si porta dietro?

“Ho creduto e ho fatto, non l’ho fatto per poi crederci. L’ambizione, la voglia di fare bene, la voglia di lottare per portare avanti l’obiettivo sono stati fondamentali. Poi ci sono stati una società e dei giocatori che hanno creduto in me”.

I tifosi la ricordano per le vittorie e per la forza in campo. Cosa si sente di dire loro?

“Che c’è bisogno di tutti noi, di crederci, di essere passionali, di avere ambizione ed entusiasmo per una stagione che ancora non è conclusa. E che bisogna guardare con positività alla stagione prossima”.