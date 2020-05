Inter, Leonardo comanda al PSG: per tenere Icardi potrebbe far fuori Tuchel

Ha le idee belle chiare Leonardo. La mente del PSG ha voluto Mauro Icardi e intende ora tenerselo stretto. Che anche solo pensare a un giocatore che fino all'anno scorso valeva (secondo clausola rescissoria) 110 milioni di euro, prenderlo definitivamente per poco più della metà ha odore di affare storico per la società parigina. Perciò siccome Edinson Cavani è destinato a chiudere la sua avventura francese (Inter molto concentrata sull'uruguagio), Maurito dall'anno prossimo avrebbe il posto di terminale offensivo tutto per sé. Detto pure che c'è ancora una Champions da giocare. Ma già campione di Francia, con compagni che si chiamano Mbappé, Neymar e Di Maria, un contratto da oltre 10 milioni di euro all'anno sul tavolo e una città che l'argentino e la moglie-agente Wanda Nara hanno imparato ad amare col passare dei mesi, come potrebbe Icardi rinunciare alla permanenza in uno dei top club a livello mondiale?

Questo non vuol dire che la Juventus ha già depennato Mauro dalla lista dei potenziali acquisti. Nondimeno, tanto per cominciare, il nove sulle spalle nei dominatori della Ligue 1 al giocatore non glielo toglie proprio nessuno. Neppure Thomas Tuchel che, alla lunga, potrebbe pagare caro l'aver accantonato il bomber di Rosario nelle ultime gare stagionali. Il passaggio del turno in Europa in effetti dà ragione al tecnico tedesco che, però, sarebbe il sacrificabile (attenzione al nome di Max Allegri) qualora le cose in questo finale di stagione non dovessero andare particolarmente bene. Leonardo dispone di carta bianca grazie al totale supporto della società qatariota: ha scelto ancora Icardi e alzerà l'offerta per chiudere presto i discorsi con l'Inter. E chi è contrario, prego, quella è la porta.