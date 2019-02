© foto di PhotoViews

Il gesto di Perisic dopo l'esultanza di Politano contro la Fiorentina non è passato inosservato. Il croato non sapeva che in passato l'ex Sassuolo aveva già esultato con le mani alle orecchie, ma la sua stizza è sintomatica per capire lo status dello spogliatoio. Se poi ci si aggiunge quella di Handanovic di fronte all'ennesima domanda sull'argentino, è ancora tutto più chiaro. Secondo il Corriere dello Sport, all'interno dello spogliatoio interista, il nome dell'ex capitano è stato addirittura cancellato. il leitmotiv tra i giocatori nerazzurri è uno solo: "Andiamo in Champions anche senza Icardi". Un messaggio interno che ha compattato l'ambiente portando ai risultati delle ultime settimane. Una notizia certo non buona per Maurito, sempre più lontano dai piani dei compagni di squadra, ormai stufi del suo comportamento.