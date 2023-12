Inter, Marotta e il mercato dopo il ko di Cuadrado: "Valuteremo come intervenire"

vedi letture

Beppe Marotta, amministratore delegato area sport dell'Inter, ha parlato a Dazn prima della gara dell'Olimpico contro la Lazio: "È una partita come tante altre, in cui cerchiamo i tre punti e la continuità, non guardiamo certo una classifica momentanea, che dice qualcosa ma non più di tanto. La squadra è formata da professionisti seri, che si motivano da soli e col supporto dell'allenatore: sanno cosa serve".

A destra manca qualcosa dopo lo stop di Cuadrado: state già pensando al mercato?

"Gli infortuni fanno parte del rischio, abbiamo costruito una rosa di qualità, ciò nonostante, se c'è necessità, possiamo valutare di intervenire. Ci troveremo con l'allenatore, con Ausilio e Baccin, ma non parlerei di allarmismo: la squadra sta facendo molto bene".

Il live TMW di Lazio-Inter