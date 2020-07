Inter, Marotta e la polemica calendari: "Ero presente. Noi penalizzati, è un dato concreto"

“Io ero presente”. Giuseppe Marotta, ad dell’Inter raggiunto da Sky prima della partita contro il Genoa, torna sulle polemiche ("sembra che non eravamo presenti") di Antonio Conte nei confronti dei calendari: “In realtà siamo stati penalizzati, questo è un dato concreto. Poi è difficile parlare di un calendario che doveva essere compresso come date. Non voglio biasimare il comportamento della Lega, sicuramente è uno stimolo in vista della prossima stagione”.

