Inter, Marotta fa eco a Conte: "Rosa con qualche limite numerico"

Fonte: Dazn

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

“Siamo in perfetta sintonia con Conte, la sua analisi è uguale alla nostra”. Parola di Giuseppe Marotta, che nel propartita di Torino-Inter è tornato così sulle idee del tecnico in vista del mercato di gennaio. Affermando, inoltre, come anche la società sia consapevole di alcuni limiti numerici della rosa attuale: “sappiamo che questa è una rosa limitata dal punto di vista numerico”, l’ammissione dell’amministratore delegato sport nerazzurro. Sottolineando una volta di più come società e tecnico abbiano in testa le medesime idee, anche e soprattutto in vista di gennaio.