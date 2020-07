Inter-Napoli 2-0: i nerazzurri rispondono all'Atalanta e si presenteranno a Bergamo da secondi

L'operazione secondo posto prosegue, l'Inter risponde all'Atalanta e si presenterà allo scontro diretto con un punto di vantaggio sugli orobici. Finisce con un 2-0 all'inglese la sfida contro il Napoli, piacevole nonostante i ritmi inevitabilmente bassi per caldo, stanchezza e scarse motivazioni. Una partita che soprattutto può dare indicazioni sia a Conte che a Gattuso in vista della ripresa delle competizioni europee.

LE SCELTE DEI TECNICI - Rivoluzionate entrambe le squadre. Nerazzurri con Godin e Skriniar in panchina, Barella che torna dalla squalifica a centrocampo, Borja Valero titolare e ormai non fa più notizia e Sanchez preferito a Lautaro. Gattuso cambia 6/11 giocandosi la carta Politano davanti, promuovendo Elmas tra i titolari, riposizionando Hysaj sulla destra e affidando la porta a Meret.

INTER IN VANTAGGIO, ASSEDIO NAPOLI - L'Inter parte forte e segna al primo affondo: a‏zione partita da Brozovic, abile a rubar palla a Mario Rui, proseguita con Candreva dalla destra e traversone che trova sull'out opposto Biraghi. L'esterno mette in mezzo trovando D'Ambrosio libero da qualsiasi marcatura e pronto a concludere a rete di sinistro: 1-0 e terza rete in campionato. Napoli comunque pericoloso e vicino al pareggio in più di un'occasione con Handanovic reattivo su Zielinski e Politano. Il più pericoloso è Insigne che ha due occasioni, sfiorando prima il palo e poi trovando la respinta provvidenziale di Candreva. Partenopei vivi, ma che rischiano di essere affossati poco prima dell'intervallo ed è Meret a tenere ancora in piedi la partita compiendo un grande intervento su Brozovic.

LA FURIA DEL TORO - Stesso copione nella ripresa, col Napoli che sembra avere il piglio del gioco e l'Inter brava a controllare. La girandola dei cambi parte dopo un quarto d'ora e con essi la partita prende una chiara direzione: esce un Sanchez sottotono ed entra un Lautaro motivato, tanto da costruirsi un gol da applausi: è il 74' e il Toro che riceve palla poco dopo la metà campo, avanza inarrestabile dal limite dell'area scarica un destro potente e preciso, che si infila nell'angolino alla sinistra di Meret: 2-0 e 14° centro in campionato. La partita di fatto si chiude qui: gli inserimenti di Lozano per un Politano poco brillante e Callejon sono tardivi. Eriksen entra addirittura in campo all'89', giusto il tempo di giustificare una doccia. L'Inter sale a 79 punti, miglior risultato dal 2010 a questa parte: allora era l'anno del Triplete e bastarono 82 punti per vincere il campionato. Altri tempi.