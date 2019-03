© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'era grossa attesa per un eventuale incontro fra Mauro Icardi e l'Inter, anche per riappacificare un ambiente che sta subendo le varie disavventure degli ultimi giorni. Invece il summit non è avvenuto oggi e probabilmente non avverrà domani, con una data più probabile appena dopo il derby della Madonnina, in programma il 17 marzo. Da capire se l'argentino verrà convocato o meno contro l'Eintracht di Francoforte.