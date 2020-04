Inter, nuovo ostacolo per Giroud: il Chelsea pensa ad utilizzare l'opzione per il rinnovo

Il campionato che rischia di allungarsi ben oltre giugno a causa del Coronavirus, potrebbe spingere il Chelsea a utilizzare l'opzione per il rinnovo di Olivier Giroud fino al 2021. Una mossa che cancellerebbe tutta la strategia dell'Inter, che almeno da gennaio sta trattando con il francese in vista del prossimo campionato. I nerazzurri sono pronti a proporgli un accordo biennale con opzione sul terzo anno, ma molto dipenderà dalle scelte di Abramovich, che a questo punto è il vero ago della bilancia per il potenziale acquisto della punta campione del mondo in carica. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.