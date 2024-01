Inter, oggi la ripresa: Inzaghi prepara la squadra anti-Juve. Telenovela Sensi

Il peso specifico del successo di Firenze, al di là di ogni considerazione, la raccontano i due giorni che Simone Inzaghi ha concesso alla squadra. Certo, pesano le fatiche della Supercoppa e di un calendario ingolfato, nonché la già elogiata altrove gestione quasi ancelottiana del tecnico piacentino, così apprezzata dal gruppo. Per l'Inter, però, la vittoria più sofferta che bella, ma soprattutto bella perché sofferta, sulla Fiorentina rappresenta un potenziale punto di svolta della stagione, specie dato che fa il paio con il pari interno della Juventus con l'Empoli. Inevitabile, in qualche modo, ripagare Lautaro e soci con un pizzico di meritato riposo.

Oggi la ripresa. Non che il riposo di un calciatore, specie di chi corre per lo scudetto, sia ozio, ci mancherebbe. Nella giornata di oggi, i cancelli di Appiano Gentile riapriranno però le porte agli allenamenti veri e propri, col gruppo al gran completo a eccezione del grande ex Cuadrado, formuletta di rito che ormai la stagione neazzurra si porterà dietro fino alla fine o quasi. Rispetto allo scialbo pareggio dell'andata, l'Inter nel prossimo derby d'Italia dovrà giocare per vincere. Perché si disputerà a San Siro, ovvio, ma anche perché una vittoria sulla Juve, a questo punto, renderebbe un po' più facile una missione che resta più complicata di quanto non sembri.

Inzaghi prepara la squadra anti-Juve. Anzi, la miglior Inter possibile. È con la consapevolezza di cui sopra che alla Pinetina l'allenatore prenderà decisioni chiave per quello scudetto così agognata. La maggior parte, per la verità, sono pressoché fatte a meno di sorprese oltre il clamoroso: a centrocampo rientreranno Barella e Calhanoglu per fare reparto con Mkhitaryan, a sinistra tornerà titolare Dimarco. In attacco ci saranno Thuram e Lautaro, in porta Sommer, in difesa è difficile pensare che Inzaghi faccia qualcosa di diverso dal terzetto tipo Pavard-Acerbi-Bastoni. L'unico vero interrogativo, di un undici che si può mandare a memoria come accade di solito alle grandi squadre, riguarda la fascia destra: Darmian avanti a Dumfries per la quinta volta consecutiva, ma l'olandese è un'arma tattica che prima o poi dovrà riprendere il suo posto al sole interista.

Telenovela in uscita. In un mercato pressoché chiuso se non per quanto riguarda i dettagli di Taremi e gli accordi per Zieliski, roba per luglio, gli ultimi giorni del gennaio interista vedono protagonista Stefano Sensi. Sembrava tutto deciso e scritto, sono quattro-cinque giorni che ogni ora è buona perché parta direzione Leicester. A furia di dire che domani piove, prima o poi domani piove, diceva qualcuno: sarà questa la volta buona? Può darsi di sì, l'affare è delicato più per le Fosse e per il giocatore che per l'Inter, ai quali bilanci cambia tutto sommato poco se Sensi parte o resta. Anche per questo, da viale della Liberazione è netta la chiusura rispetto all'ipotesi di un rinnovo prima del prestito con obbligo di riscatto condizionato. Formula che tutelerebbe il centrocampista in caso di - sorprendente, classifica alla mano - mancata promozione in Premier League della squadra di Enzo Maresca. Così, due strade: il prestito con obbligo legato al passaggio di categoria, senza rinnovo, o il trasferimento a titolo definitivo, magari modulando parte fissa e bonus. Dalla dirigenza interista, in fin dei conti, le richieste, specie economiche, sono sempre state chiare.