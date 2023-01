Inter, Onana: "Così ce la giochiamo con tutti. Corsa scudetto riaperta, oggi era decisiva per tutti"

André Onana, portiere dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria per 1-0 dei nerazzurri contro il Napoli: "Penso che giocando così possiamo giocarcela contro tutti. Sono contento molto contento per il grandissimo lavoro che ha fatto la squadra. Ora siamo già con la testa alla prossima partita".

Stasera si è riaperta la corsa scudetto?

"Sì, penso di sì. Oggi era troppo importante vincere, sono contento che ce l'abbiamo fatto. Era una partita decisiva per la Serie A, non solo per noi, ma per tutti".