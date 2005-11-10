Ufficiale Onana resta al Trabzonspor. Il Manchester United lo lascia in prestito per un'altra stagione

Il Manchester United ha ufficializzato il trasferimento in prestito di André Onana al Trabzonspor per l'intera stagione 2026/27. L'operazione sarà completata una volta ottenute le consuete autorizzazioni internazionali e la registrazione del giocatore.

Per il portiere camerunese si tratta di un ritorno al Papara Park, dove aveva già giocato nella scorsa annata sempre con la formula del prestito. Un'esperienza positiva, culminata con 40 presenze tra tutte le competizioni e un ruolo da protagonista nel terzo posto conquistato dal Trabzonspor in Süper Lig, oltre al successo nella Coppa di Turchia. Arrivato al Manchester United nell'estate del 2023, Onana ha totalizzato complessivamente 102 presenze con la maglia dei Red Devils. Dopo il buon rendimento mostrato in Turchia, il club inglese ha scelto di concedergli un'altra stagione al Trabzonspor, dove avrà nuovamente la possibilità di giocare con continuità.

Nel comunicato ufficiale, il Manchester United ha salutato il proprio portiere augurandogli il meglio per la nuova stagione, confermando il sostegno al camerunese in vista della sua seconda esperienza consecutiva con il club turco.