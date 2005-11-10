TMW Inter, non solo Palestra: distanze ridotte con l'Udinese per Solet. La situazione

L'Inter è pronta a piazzare un doppio colpo sul mercato. In attesa di capire come si svilupperà la vicenda legata a Nico Paz e alla valutazione da 60 milioni del Real Madrid, il club di viale della Liberazione vuole chiudere per due obiettivi di mercato per il pacchetto arretrato di mister Cristian Chivu. Sono ore intense per i nerazzurri intenzionati a rinforzare l'organico a disposizione per puntare ad un obiettivo europeo l'anno prossimo dopo la conquista dello scudetto e della Coppa Italia nella stagione da poco terminata.

Presto si chiude per Palestra

Il primo si chiama Marco Palestra. Non è una novità ovviamente che i campioni d'Italia vogliono l'esterno dell'Atalanta che l'anno scorso si è distinto con ottime prestazioni con la maglia del Cagliari. Percassi e Marotta stanno cercando di limare gli ultimi dettagli ma la sensazione è che nei prossimi giorni si riesca ad arrivare all'intesa definitiva da far scoccare la tanto attesa fumata bianca.

Distanze ridotte per Solet

Non solo Palestra dunque. L'Inter infatti è pronta a rinforzare anche la difesa con Oumar Solet. Il centrale dell'Udinese è un obiettivo nerazzurro e presto, anche in questo caso, potrebbe arrivare il semaforo verde all'operazione. La distanza con il club friulano infatti sembra essere ridotta e la quadra sembra davvero ad un passo.