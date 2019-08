Inter, Perisic sulla via della Germania: ecco la richiesta nerazzurra

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ivan Perisic ha ricevuto un paio di proposte dalla Germania e l'Inter è pronta a lasciarlo partire nel caso in cui dovesse arrivare un'offerta in prestito oneroso per 4-5 milioni più un riscatto in diritto o obbligo da 18-20 milioni, non farebbe discussioni. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.