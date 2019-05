Inter, quale futuro per Spalletti? Resiste l'ombra di Conte

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto su Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter che si sente più saldo rispetto a qualche settimana fa. Senza trascurare che ha un contratto da 4,5 milioni di euro a stagione fino al 2021, firmato lo scorso agosto. L'ex mister della Roma è al bivio Champions e può blindarla stasera in caso di successo a Udine, ma non è da escludere che possa far posto ad Antonio Conte. L'ex tecnico della Juventus è ambito dai top club, mentre Beppe Marotta potrebbe essere fondamentale per il suo sbarco nella Milano nerazzurra.

Volata Champions e programmi futuri. Spalletti sfiderà, oltre l'Udinese stasera, anche ChievoVerona, Napoli ed Empoli. Un percorso piuttosto agevole per conquistare il pass per la massima rassegna continentale. Intanto già parla del futuro sulla panchina nerazzurra, ma c'è da fare i conti con i piani della dirigenza meneghina.