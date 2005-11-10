TMW Inter, richieste da Serie A e B per Topalovic: la posizione del club sul suo futuro

L'Inter si gode la crescita del giovane Luka Topalovic. Classe 2006, nell'ultima annata ha fatto benissimo con l'Under 23 di Stefano Vecchi, con diverse chiamate da parte di Cristian Chivu e la soddisfazione del primo assist in prima squadra trovato contro il Bologna a fine stagione.

Così, anche se il mercato deve ancora aprire ufficialmente i battenti, già diversi club hanno bussato alla porta del club per chiedere di lui. In particolare due squadre di Serie A e tre di Serie B, su tutte, hanno mostrato interesse direttamente con l'Inter.

Che dal canto suo ha fatto sapere di non avere chiaramente alcuna intenzione di cederlo perdendo il controllo del suo cartellino. L'Inter crede in lui e ci punta per il futuro. Non solo: la prima ipotesi caldeggiatta dalla società è quella di tenerlo alla base, magari facendogli fare il ritiro agli ordini di Chivu, per poi valutare se farlo allenare e giocare fra prima squadra ed Under 23.

Al contempo però la dirigenza non chiude all'ipotesi di lasciarlo partire con la formula del prestito, per permettergli di provare l'esperienza in un club di una categoria superiore alla Serie C. L'Inter insomma potrebbe anche ascoltare eventuali proposte che prevedano un progetto tecnico interessante per la crescita del ragazzo. Ora le varie piste non sono calde, visto che con il Mondiale il mercato è rallentato, ma nelle prossime settimane ci potranno essere novità sul suo conto.