Inter, Topalovic: "Quell'assist a Diouf mi aiuta ancora oggi. Dirò sempre grazie a Chivu"

Dal ritiro di Donaueschingen ha parlato il giovane centrocampista nerazzurro: "Sto tanto con Zielinski. Mi aiuta, mi da tanti consigli"

L'Inter prosegue con il lavoro estivo in vista della prossima stagione e dal ritiro di Donaueschingen, prima della consueta seduta pomeridiana, è intervenuto il giovane centrocampista Luka Topalovic. Queste le sue parole: "Finire la scorsa stagione con quell'assist a Diouf è stato molto bello. Mi ha dato la spinta per allenarmi forte e farmi vedere qua".

Come si sta trovando con Chivu

"Mi trovo molto bene, il mister ci aiuta sempre. Quando sbagliamo ci dà consigli, si congratula quando facciamo le cose bene. Lo ringrazierò sempre per avermi dato l'opportunità di debuttare in Serie A. Cosa mi disse in quell'occasione? Lo voglio tenere per me".

C'è qualche compagno che la sta aiutando particolarmente?

"Sono vicino a Piotr Zielinski al tavolo: lui mi aiuta, ci dà consigli dentro e fuori dal campo. Lo ringrazio".