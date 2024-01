TMW Inter, ripresa in vista della Juventus. Tutti presenti (escluso Cuadrado), anche Sensi

vedi letture

Dopo i due giorni di completo riposo concessi da Simone Inzaghi, l'Inter è tornata ad allenarsi questa mattina al Suning Training Center in vista del derby d'Italia contro la Juventus in programma domenica sera contro la Juventus a San Siro.

Il tecnico nerazzurro ha ritrovato tutto il gruppo a disposizione con l'unica eccezione che riguarda Juan Cuadrado, ancora alle prese col percorso di recupero dal suo infortunio. Presente con Lautaro e compagni anche Stefano Sensi, centrocampista che resta in procinto di lasciare la Pinetina per trasferirsi al Leicester. L'operazione però non si è ancora sbloccata e così l'ex Sassuolo si è unito al gruppo interista.

Inter e Leicester City al lavoro per definire gli ultimi dettagli del trasferimento alla corte di Maresca del centrocampista Stefano Sensi. I due club stanno limando in queste ore le ultime distanze ed è da escludere che il calciatore possa prima rinnovare coi nerazzurri per poi trasferirsi in Inghilterra in prestito con obbligo di riscatto. Sarà un trasferimento a titolo definitivo: affare da 2-2.5 milioni di euro per un calciatore in scadenza di contratto a giugno.