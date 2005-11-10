Napoli, non solo Varela: tutti i nomi sulla lista di Manna. In difesa piace Vinicius Tobias

Massimiliano Allegri prova a ritrovare serenità dopo settimane complicate. Il pareggio contro la Lazio ha permesso al tecnico di allentare la pressione e consolidare momentaneamente la propria posizione, ma per rilanciare davvero il Napoli serviranno risultati concreti. La sosta per le nazionali offrirà l'occasione di recuperare alcuni elementi e ampliare le rotazioni, riducendo l'emergenza. De Laurentiis ha confermato la propria fiducia all'allenatore, convinto che la squadra abbia ancora le motivazioni necessarie per inseguire la zona Champions. La rimonta resta possibile, ma occorre iniziare a vincere con continuità.

Mercato di gennaio, Allegri vuole almeno quattro rinforzi

La società è consapevole della necessità di intervenire sul mercato invernale e Allegri, scrive La Gazzetta dello Sport, avrebbe individuato quattro priorità: un vice Hojlund, almeno un centrocampista fisico, possibilmente due, e un terzino destro. L'obiettivo è individuare profili giovani, sostenibili economicamente e già pronti per incidere. Tra le occasioni del passato viene ricordato l'acquisto di Alisson Santos, rivelatosi decisivo nella precedente corsa Champions.

Varela in pole, occhi anche su Tobias e Coulibaly

Il nome più caldo è quello di Gustavo Varela, centravanti classe 2005 del Monza, autore di nove gol nelle prime dieci partite. Il Napoli apprezza il profilo e avrebbe già registrato l'apertura dei suoi agenti: la valutazione si aggirerebbe intorno ai 15 milioni, eventualmente con l'inserimento di una contropartita. Per la difesa piace Vinicius Tobias dello Shakhtar Donetsk, mentre a centrocampo restano sotto osservazione Mamadou Coulibaly del Monaco, Adem Zorgane dell'Union Saint-Gilloise e Darryl Bakola del Sassuolo. Manna lavora su più tavoli e gennaio può diventare decisivo per il futuro del progetto Allegri.