Osimhen dal 1', Leao out: Galatasaray-Stoccarda e Shakthar-Sporting, le formazioni ufficiali
Yvonne Alessandro
Sono state diramate le formazioni ufficiali dei due match di League Phase di Champions (ore 18:45) tra Galatasaray-Stoccarda e Shakthar Donetsk-Sporting Lisbona. Victor Osimhen parte per la sesta volta di fila da titolare, nel tentativo di farsi strada con il Cimbom lungo l'Europa, mentre l'ex Milan Rafa Leao parte fuori in attesa di un'occasione per entrare in campo contro lo Stoccarda sfavillante di El Khannouss e Undav (entrambi dal 1').
Le formazioni ufficiali
Galatasaray (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Lemina, Torreira; Akgun, Batrakov, Yilmaz; Osimhen.
A disposizione: Guvenc, J.Yilmaz, Bitshiabu, Sara, Sanè, Elmali, Ugochukwu, Gundogan, Deniz Gul, Leao, Naga, Singo.
Allenatore: Okan Buruk
Stoccarda (3-4-2-1): Bredlow; Hendrick, Chabot, Mittelstadt; Leweling, Primel, Karazor, Fuhrich; Undav, El Khannouss; Demirovic.
Allenatore: Sebastian Hoeness
Shakthar Donetsk (4-1-4-1): Riznyk; Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique; Nazaryna; Alisson Santana, Ocheretko, Marlos Gomes, Mendoza; Elias.
Allenatore: Arda Turan
Sporting Lisbona (4-3-3): Rui Silva; Eduardo Felicíssimo, Quaresma, Gonçalo Inacio, Araujo; Sergi Altimira, Doumbia, Silas Andersen; Catamo, Luis Suarez, Fotis Ioannidis.
Allenatore: Tiago Fernandes