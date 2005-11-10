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Osimhen dal 1', Leao out: Galatasaray-Stoccarda e Shakthar-Sporting, le formazioni ufficiali

Yvonne Alessandro
autore
Yvonne Alessandro
Oggi alle 17:43Calcio estero
03.11.2026 17:43Calcio estero
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Sono state diramate le formazioni ufficiali dei due match di League Phase di Champions (ore 18:45) tra Galatasaray-Stoccarda e Shakthar Donetsk-Sporting Lisbona. Victor Osimhen parte per la sesta volta di fila da titolare, nel tentativo di farsi strada con il Cimbom lungo l'Europa, mentre l'ex Milan Rafa Leao parte fuori in attesa di un'occasione per entrare in campo contro lo Stoccarda sfavillante di El Khannouss e Undav (entrambi dal 1').

Le formazioni ufficiali

Galatasaray (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Lemina, Torreira; Akgun, Batrakov, Yilmaz; Osimhen.
A disposizione: Guvenc, J.Yilmaz, Bitshiabu, Sara, Sanè, Elmali, Ugochukwu, Gundogan, Deniz Gul, Leao, Naga, Singo.
Allenatore: Okan Buruk

Stoccarda (3-4-2-1): Bredlow; Hendrick, Chabot, Mittelstadt; Leweling, Primel, Karazor, Fuhrich; Undav, El Khannouss; Demirovic.
Allenatore: Sebastian Hoeness

Shakthar Donetsk (4-1-4-1): Riznyk; Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique; Nazaryna; Alisson Santana, Ocheretko, Marlos Gomes, Mendoza; Elias.
Allenatore: Arda Turan

Sporting Lisbona (4-3-3): Rui Silva; Eduardo Felicíssimo, Quaresma, Gonçalo Inacio, Araujo; Sergi Altimira, Doumbia, Silas Andersen; Catamo, Luis Suarez, Fotis Ioannidis.
Allenatore: Tiago Fernandes

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