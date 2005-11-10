Shakhtar Donetsk, Bondar: "Domani vedremo un'Inter motivata, noi daremo il massimo"

Lo Shakhtar Donetsk di Arda Turan arriva a San Siro pronto a sfidare l'Inter di Cristian Chivu alla terza giornata del girone unico di Champions League. A breve la conferenza stampa di Valeriy Bondar. Diretta testuale a cura di TMW.

17.50 - Inizia la conferenza stampa.

"Nel nostro paese c'è in corso una guerra, per 90 minuti la gente può diventare felice. Sentiamo il loro supporto".

Qual è il contributo di Turan?

"E' un allenatore giovane con grande esperienza come calciatore e allenatore. Condivide con noi la sua esperienza e tutto quello che ha incontrato sul campo da calcio. Siamo felici di averlo con noi, perché anche se siamo stanchi ci dà l'energia per spingerci avanti. Ci aiuta molto, si è dimostrata una persona molto capace. E' molto utile per noi".

Ci sarà la filosofia di vedere i difensori in fase offensiva?

"Dobbiamo giocare molto bene già nei nostri posti. Noi dobbiamo fare sul campo quello che non sempre siamo destinati a fare. I difensori devono aiutare la squadra ad attaccare e viceversa. Sono le cose che ci rendono una squadra".

Dopo due giornate di Champions lo Shakhtar ha più punti dell'Inter.

"Domani vedremo un'Inter motivata, perché non avendo fatto ancora punti sarà forte sul campo. Noi cercheremo di rendere il popolo contenti del risultato. Siamo consapevoli che domani giocheranno in casa e saranno forti".

Sarà uno Shakhtar offensivo?

"L'Inter domani sarà motivata per mostrare ciò che sa fare in casa davanti ai suoi tifosi. Siamo pronti a dare il 200%, vogliamo rendere felice la nostra gente".

17.59 - Finisce la conferenza stampa.