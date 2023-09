Inter, Sommer: "Pavard mi ha impressionato. Buon segnale che tutti vogliano venire qui"

Nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport, il portiere dell'Inter, Yann Sommer, ha parlato anche di Benjamin Pavard, ultimo acquisto dell'estate nerazzurra che ha giocato con l'estremo difensore al Bayern Monaco: "Pavard si inserisce in una grande difesa. A me ha impressionato la sua completezza perché non è solo il difensore che legge la situazione e marca l’uomo, ma riparte con la palla e vede la porta. Sulla sua posizione decide solo l’allenatore, a Monaco era più terzino e adesso magari farà il centrale in un modulo diverso, ma è comunque un bene avere giocatori capaci di fare così tanti ruoli".

Pavard, come lei, ha voluto fortissimamente l’Inter questa estate.

"Direi che questo è un buon segnale, no? E non m'ha sorpreso. Forse avrei potuto stupirmi della cosa prima di venire qua, ma adesso che ci sono dentro è tutto chiaro: questo è davvero un top club".