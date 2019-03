Inter, Spalletti: "Martinez? Abbiamo trovato l'attaccante forte"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, ha analizzato la vittoria nel derby contro il Milan ai microfoni di Sky Sport: "Se non si fa bene si rischia di portarsi dietro delle scorie. Come si diceva ieri in conferenza bisogna ripristinare i ruoli, dimenticando quello che è successo prima. C'è bisogno di tirare una riga, dove finiscono i pensieri e le analisi di quello che è successo, sono riusciti a capire questa cosa. E i ragazzi lo hanno fatto, hanno tirato un solco rispetto alla partita precedente".

Come giudichi Vecino? "Quando ne hai tre a disposizione scegli quei tre. Brozovic se lo levo da lì sono un pazzo, lui è quello che ha più gamba. È lui che ha fatto una grande partita, di quando andare tra le linee. Siccome ha questa falcata, se glielo dice il cervello le gambe lo fanno. Serve dire bravo a Lautaro, ai rientri di Perisic, ma anche alla squadra per come ha attraversato il periodo. Vanno fatti grandissimi complimenti, bravi a quelli dello spogliatoi. Noi siamo in queste condizioni, come Brozovic al termine del primo tempo".

Quanto conta il tuo lavoro sulla testa? "È quello l'importante, bisogna cercare di pizzicare li dentro, poi ognuno ha le sue conoscenze e le sue esperienze e le spiega come meglio sia opportuno. Se vanno rincuorati o bisogna essere più decisi. Bisogna avere dei calciatori che svoltano completamente. Con il Milan che ha tutti i favori del pronostico, perché se li è meritati, andare lì e prendere in mano la partita non era facile. Loro hanno fatto una grande partita, Gattuso deve essere contento. Quando le squadre giocano cosi lo fanno a viso aperto, hanno onorato il derby di Milano. Se lo sono guadagnati, è giusto dare i meriti alle due squadre".

Oggi la squadra ha sofferto pochissimo. "È giusto, hanno avuto lucidità. Sul secondo gol abbiamo fatto un errore, due di loro vanno velocemente a batterlo, noi eravamo in ritardo. Loro sono andati velocemente, noi ci siamo ammucchiati in area. Si poteva fare meglio, siamo una squadra fisica. Vedi come siamo distanti? Se la prendi da prima, c'è un momento in cui gli dai il vantaggio e squadre come il Milan ne approfittano".

Hai trovato un leader pazzesco con Martinez. "Lui è bravo a fare tutte e due le cose, è forte di testa e con i piedi. Ha personalità. Basta guardarlo negli occhi, è eccezionale e bravissimo. Abbiamo trovato l'attaccante forte che ci può risolvere le cose".