Inter, stagione sfibrante: 56 partite garantite, con le due finali salirebbero a 60

vedi letture

Il Corriere dello Sport di oggi riflette sull'incredibile numero di partite che giocherà l'Inter durante la stagione 2024-25, grazie alla qualificazione ai quarti di finale di Champions che Inzaghi si è garantito l'altro ieri. Prima della sosta per le nazionali rimane il big match di Bergamo, ma dopo il break la squadra nerazzurra riprenderà proprio come avrà lasciato, ossia con gli impegni che si susseguono incessantemente e nella speranza di recuperare qualche infortunato.

Ad aprile, infatti, si tornerà a marciare su tre competizioni con quarti di Champions, semifinali di Coppa Italia e lotta al vertice in campionato. Tradotto, bisognerà proseguire nel giocare ogni tre giorni a differenza di quanto potranno fare Napoli e Atalanta, focalizzate soltanto sulla Serie A. Il numero delle partite non mente e già adesso si può stabilire che, a prescindere da come andrà a finire, l’Inter sarà la squadra con più partite sul groppone. Soltanto la Roma potrebbe riuscire a superarla, a patto di andare in finale di Europa League e a patto che Lautaro e compagni si fermino ai quarti in Champions e in semifinale in Coppa Italia.

La squadra di Inzaghi fin qui ha disputato 42 partite, arriverà almeno a 56 e in caso di doppia finale di coppa può ambire a toccare quota 60. In termini di paragone, il Napoli si fermerà a 41 e l’Atalanta a 52 avendo da affrontare unicamente le 10 partite rimaste del girone di ritorno in Serie A. Se l’Inter dovesse arrivare in fondo a tutte le competizioni, giocherebbe di fatto un girone in più di campionato rispetto ai partenopei con ben 19 partite di differenza tra le due squadre.