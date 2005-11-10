Inter, Thuram: "L'obiettivo è fare del nostro meglio e far vincere la squadra"

L'attaccante dell'Inter Marcus Thuram ha parlato a DAZN al termine della sfida vinta dai nerazzurri contro il Parma, nella quale è andato a segno con il gol del definitivo 3-0: “Noi entriamo in capo per dare il nostro meglio e far vincere l’Inter. La non chiamata dalla Francia? Come tutti i giocatori volevo andare, ma il mister ha scelto così. Sono rimasto a Milano a lavorare con staff e compagni”.

Cosa hai pensato sulla rovesciata di Mkhitaryan?

“Credevo fosse dentro, peccato non abbia fatto gol”.