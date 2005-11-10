Inter, Thuram: "L'obiettivo è fare del nostro meglio e far vincere la squadra"
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Francesco Servino
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10.10.2026 20:30Serie A
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L'attaccante dell'Inter Marcus Thuram ha parlato a DAZN al termine della sfida vinta dai nerazzurri contro il Parma, nella quale è andato a segno con il gol del definitivo 3-0: “Noi entriamo in capo per dare il nostro meglio e far vincere l’Inter. La non chiamata dalla Francia? Come tutti i giocatori volevo andare, ma il mister ha scelto così. Sono rimasto a Milano a lavorare con staff e compagni”.
Cosa hai pensato sulla rovesciata di Mkhitaryan?
“Credevo fosse dentro, peccato non abbia fatto gol”.
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