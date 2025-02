Inter, Thuram: "Non servono discorsi nello spogliatoio, tutti sanno l'obiettivo"

vedi letture

L'attaccante dell'Inter Marcus Thuram è intervenuto ai microfoni di Inter Tv dopo il pari nel derby per 1-1 : "Abbiamo fatto una grande partita soprattutto nel secondo tempo - ha esordito il francese -. Abbiamo preso pali, c'è stato un litigio sul rigore. Abbiamo fatto gol all'ultimo e ripartiamo con un punto".

Avete dimostrato grande carattere. Non era facile non buttarsi giù vedendo 3 pali e i gol annullati.

"E' vero, nel primo tempo non siamo entrati come l'Inter. Nel secondo tempo siamo stati migliori".

E' un punto importante ma un po' di amaro in bocca ve lo lascia questo risultato.

"Sì siamo l'Inter, quando entriamo in campo vogliamo vincere".

Vi siete già detti qualcosa nello spogliatoio? Magari Lautaro o Barella.

"No, ma non penso che abbiamo bisogno di dirci qualcosa. Tutti sanno gli obiettivi che abbiamo quest'anno, dobbiamo fare di tutto per raggiungerli".

Cosa può cambiare dal punto di vista mentale dopo un punto così?

"Sappiamo che siamo una squadra con gran carattere, non cambia niente per noi solo un punto in più in classifica".

Ora avete un calendario di fuoco. Non c'è tempo per riposare.

"No, questa sera riposiamo con le famiglie, poi la Fiorentina giovedì e proveremo a fare il meglio che possiamo, poi vediamo", ha concluso.