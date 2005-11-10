Inter-Udinese di lunedì, il retroscena: c'entrano le due date di Marracash e Gué
Uno dei concerti più attesi della scena musicale italiana detta gli orari della Serie A. Oggi la Lega Calcio ha diffuso le date di anticipi e posticipi delle prime cinque giornate di campionato. Alla quarta giornata spicca Inter-Udinese, in programma lunedì 14 settembre alle 20.45. Una particolarità determinata - oltre che dai consueti incastri con le competizioni internazionali - da un evento non legato al calcio.
In quel weekend, infatti, si terranno le due date del concerto di Marracash e Gué, a dieci anni dall’uscita di “Santeria”, il loro album collaborativo, tra i più iconici nella scena hip hop italiana. Considerata l’affluenza, si esibiranno sia sabato 12 che domenica 13 settembre all’Ippodromo del Galoppo, attiguo allo stadio di San Siro.
Per questa ragione, per motivi di ordine pubblico, la Prefettura di Milano ha chiesto alla Lega di evitare di pianificare partite di campionato in quel weekend, mettendole al venerdì o al lunedì. Il Milan, però, non avrebbe potuto giocare, avendo impegni in Europa League: di conseguenza, la scelta è caduta sull’Inter al lunedì sera.