Inter-Vidal, summit in corso tra l'entourage del cileno e il Barça. Tra oggi e domani l'addio

Summit in corso tra l'entourage di Arturo Vidal e il Barcellona per l'addio. Secondo quanto riporta l'emittente Esport 3, oggi o al massimo domani sarà definito il trasferimento del centrocampista cileno all'Inter. L'ultimo ostacolo è legato alla questione indennizzo, col Barça che chiede una cifra simbolica come nel caso di Rakitic (Siviglia) e i nerazzurri che non intendono invece pagare nulla per ottenere il suo cartellino.