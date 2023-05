Inter, Zhang ripete il rito delle trasferte importanti: ha viaggiato con la squadra per Roma

Steven Zhang ha voluto viaggiare con la squadra, fianco a fianco, prima della finale di Coppa Italia. Per ora all'Inter, che oggi sarà impegnata a Roma contro la Fiorentina, è andata sempre bene quando è successo e quindi il presidente ha scelto di ripetere il rito che ha fatto nelle trasferte importanti in Champions League e in Supercoppa Italiana. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.