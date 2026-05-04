Inter, anche Steven Zhang partecipa alla festa scudetto: "Sempre con te, amala!"

L'Inter è Campione d'Italia per la 21^ volta nella propria storia, la prima con Cristian Chivu alla guida. Al fischio finale della sfida vinta 2-0 dai nerazzurri a San Siro contro il Parma (gol di Marcus Thuram ed Henrikh Mkhitaryan) è partita la festa nerazzurra. Che è culminata in Piazza Duomo, a Milano, dove i giocatori hanno dato appuntamento ai propri tifosi per l'abbraccio collettivo.

Chi non ha partecipato alla festa, ma ha voluto mandare un messaggio da lontano, è l'ex presidente dell'Inter Steven Zhang. Dal proprio profilo Instagram, Zhang ha scritto: "Sempre con te, amala", a corredo di una foto dei tifosi in festa in piazza.

Figlio di Jindong Zang - proprietario del fondo Suning - Steven è stato numero uno del club dal 26 ottobre 2018 a maggio 2024, quando è subentrato Oaktree che ha nominato Giuseppe Marotta al suo posto.