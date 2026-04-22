Inter in finale di Coppa Italia: anche l'ex presidente Steven Zhang esulta sui social

L'Inter ha conquistato una finale di Coppa Italia in rimonta e ha fatto esultare tutti i suoi tifosi, compreso uno un po' più speciale di altri. Sul proprio profilo Instagram infatti, l'ex presidente nerazzurro Steven Zhang ha condiviso il post nel quale si vede Hakan Calhanoglu esultare dopo il suo secondo gol, lo ha taggato e ha commentato il tutto con due cuori dei colori del club di Viale della Liberazione.

Il cinese è stato il numero uno dell'Inter dal 2018 al 2024, conquistando 2 volte il campionato italiano, 2 volte la Coppa Italia e 3 volte la Supercoppa Italiana, diventando così il secondo più vincente nella storia della società a pari merito con Angelo Moratti e dietro solamente a Massimo Moratti. Lo scudetto della seconda stella, oltre ad avere un valore simbolico davvero importante, è anche l'ultimo trionfo dei nerazzurri, che con Zhang hanno disputato e perso pure una finale di Champions.