Intervista in inglese di McTominay, ma passa all'italiano per un messaggio: "Zitti e lavorare"

Come di consueto il centrocampista del Napoli, Scott McTominay, nel pre-partita della sfida al Bodo/Glimt ha risposto in inglese alle domande di Sky Sport. Interrompendo però il flusso per mandare un messaggio in italiano: "So solo una cosa: stare zitti e lavorare", ha detto con sguardo serissimo e deciso. Come per essere sicuro che il messaggio arrivasse nel modo giusto, senza bisogno di traduzione.

Lo scozzese sa che già da stasera, nella sfida valida per la terza giornata della League Phase della Champions League, sarà importante per la squadra di Allegri non sbagliare ancora, dopo aver raccolto già 5 sconfitte nelle prime 9 gare.

L'ex Manchester United poi sulle proprie condizioni ha rassicurato: "Sto bene, passo dopo passo recuperi e trovi la piena energia e stato di forma, sto trovando anche il mio peso-forma".

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