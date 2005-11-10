L'Italia attende la scelta di Tresoldi, l'ex tecnico: "Proverò a mettere una buona parola..."

Da giocatore costretto ad emigrare per trovare chi puntasse davvero su di lui a grande rimpianto per tanti club: Nicolò Tresoldi si gode il momento e dopo la tripletta realizzata all'Inter in Champions League cresce ulteriormente l'attesa per sapere se sceglierà di giocare per l'Italia o per la Germania.

Le parole di Francesca Salvi su Tresoldi

In collegamento con Sky Sport è intervenuta la Presidentessa del suo ex club dell'ASD Fontanelle, Francesca Salvi, che ha sottolineato la sua reazione genuina dopo la grande serata di San Siro. Ecco il suo racconto su Tresoldi: "Gli è stato detto: lo sai qual è stato l'ultimo giocatore a fare tre gol all'Inter in Champions? Bale. E lui: 'Madonna', con un sorriso che non dimenticherò mai. CI viene sempre a trovare, anche per fare una sorpresa ai ragazzi del settore giovanile, come ha fatto a dicembre. Un ragazzo d'oro".

Le parole dell'ex tecnico Bendini su Tresoldi

Uno dei suoi primissimi allenatori, Marco Bendini, ha invece detto la sua sulla questione della scelta per la nazionale: "Quando lo vedo metterò sicuramente una buona parola, ma è una scelta sua. Bisogna anche mettersi nei suoi panni: in Germania è stato accolto, fatto sentire parte di un progetto e importante", ha fatto notare.