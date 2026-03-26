Italia avanti 2-0 con l'Irlanda del Nord, all'84' arriva anche l'esordio azzurro di Palestra
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Al minuto 84, con il punteggio di 2-0 in favore dell'Italia contro l'Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff per qualificarsi ai Mondiali, e con la situazione che si è messa in discesa, c'è modo per Gattuso anche di regalare una serata emozionante a Marco Palestra. L'esterno del Cagliari ha infatti debuttato ufficialmente nella prima squadra azzurra, entrando nel finale di match al posto di Politano.
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